Две машины повреждены при воспламенении трамвайной сети в Орске
Две машины получили повреждения в результате возгорания трамвайной контактной сети в Орске (Оренбургская область). Движение автомобилей на участке не ограничено.
Инцидент произошел утром 26 декабря на отрезке проспекта Мира между Комсомольской площадью и улицей Станиславского. По данным «Урал56.ру», произошло возгорание проводов трамвайной сети. Две машины пересекали перекресток, когда на них упали горящие провода.
Прибывшие на место пожарные огородили опасный участок. Улица оказалась сильно задымлена.
В Орле в начале декабря ограничили движение по Красному мосту из-за провала асфальта. Из-за аварийной ситуации было прекращено движение трамваев.