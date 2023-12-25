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Суд заочно осудил на пожизненный срок организаторов поджога ТЦ в Коми

Прокуратура: суд заочно осудил пожизненно организаторов поджога ТЦ в Коми с 25 погибшими
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Верховный суд Республики Коми осудил находящихся в международном розыске братьев Фахрутдина и Асрета Махмудовых и Валентина Гаджиева за организацию поджога в 2005 году торгового центра «Пассаж» в Ухте, где погибли 25 человек. Приговор вынесен заочно 25 декабря, сообщила на своем сайте прокуратура региона.

Махмудовы приговорены к пожизненному сроку лишения свободы, Гаджиева осудили на 23 года исправительной колонии строгого режима.

«Махмудовы и Гаджиев признаны виновными в организации убийства двух и более лиц общеопасным способом и группой лиц по предварительному сговору (ст. 105 УК РФ), в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору (ст. 111 УК РФ), организации умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), организации умышленного уничтожения чужого имущества со значительным ущербом и умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 167 и 115 УК РФ)», — отметили в надзорном органе.

Как установлено судом и следствием, весной 2005 года Махмудовы и Гаджиев договорились о поджоге здания торгового центра «Пассаж» в Ухте, к исполнению они привлекли местных жителей Антона Коростелева и Алексея Пулялина. Поджигателей снабдили необходимыми для совершения поджога материалами.

В результате поджога здания ТЦ «Пассаж» 11 июля 2005 года погибли 25 человек, 11 получили пострадали. Ущерб собственникам помещения превысил 58 млн рублей.

15 октября 2013 года Махмудовы были оправданы коллегией присяжных Верховного суда Коми. Прокуратура республики обжаловала это решение и подала апелляционное представление в Верховный суд РФ.

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Эксперты предполагали, что на мнение присяжных могло повлиять громкое заявление зампрокурора Ухты Григория Чекалина. Тогда прокурор заявил, что судят невиновных, а дело сфальсифицировано. Оправдательный приговор присяжных и отправил дело на повторное рассмотрение. Махмудовы и Гаджиев скрылись и позже были объявлены в международный розыск.

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