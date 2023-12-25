Женщина погибла в массовом ДТП на трассе в Удмуртии
Три автомобиля столкнулись на дороге из Ижевска в Воткинск в Удмуртии. Одна женщина получила смертельные травмы.
Авария произошла вечером 24 декабря на 48-м км автодороги. По данным ИА «Сусанин», водитель автомобиля Skoda допустил выезд на встречную полосу и по касательной столкнулся с грузовиком «КамАЗ». После этого легковушка врезалась в машину Hyundai Tucson.
46-летняя пассажирка Skoda скончалась в больнице. Водитель и семилетний пассажир иномарки госпитализированы. Кроме того, медицинская помощь потребовалась пассажиру Hyundai.
В Пермском крае автомобиль Renault Logan во время заноса столкнулся с грузовиком Volvo. Водитель и два пассажира легковушки, в том числе 11-летняя девочка, погибли на месте. Еще одна пассажирка скончалась в машине скорой помощи.