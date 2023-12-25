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Маск назвал экономическую мощь основой войны

Маск: экономическая мощь является основой войны
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Экономическая мощь является основой войны. Об этом 25 декабря написал миллиардер Илон Маск в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Экономическая мощь — основа войны», — написал он, комментируя пост экономиста Джеффри Сакса, в котором тот заявил, что в продолжительном конфликте побеждает сторона, способная с наименьшими затратами производить как можно больше боеприпасов длительное время.

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев конкурирует с другими государствами за право получить боеприпасы западных производителей. По его словам, власти страны разработали стратегию оборонного производства и запустили программы по оборонно-промышленному комплексу, чтобы уменьшить риск поставок боеприпасов, ракет и другого оружия.

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До этого, 20 декабря, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов в зоне спецоперации. Бывший президент страны Петр Порошенко обратил внимание, что возник дефицит такого оружия, при этом на специальных складах их «десятки тысяч». Порошенко назвал сложившуюся ситуацию преступлением, «за которое нужно наказывать».

2 декабря журналистка датского радио DR Матильда Кимер сообщила, что пессимистичные настроения среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливаются, так как они понимают, что у них не хватает ресурсов для противостояния ВС РФ. Большим разочарованием для украинцев стало то, что, как им кажется, у русских неисчерпаемые ресурсы.

В октябре украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Киев, как и весь мир, испытывает дефицит боеприпасов. По его словам, это свидетельствует о том, что страна должна организовать производство оружия на своей территории.

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