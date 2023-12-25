Сальдо сообщил о визите первого журналиста из ЕС в Херсонскую область
Первая представительница СМИ из стран Европы приехала в Херсонскую область, чтобы рассказать правду о российском регионе, заявил 25 декабря в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
«Ася Иванова-Зуан стала первой журналисткой из стран Европы, которая приехала в Херсонскую область в рамках своей профессиональной деятельности, чтобы рассказать правду о нас», — написал он.
Губернатор также опубликовал отрывки общения с журналисткой из Болгарии. По его словам, настоящих журналистов, не изменивших своим принципам и идеалам, будет становиться всё больше и с их помощью Херсонская область «пробьет стену лжи, донеся правду до жителей Европы».
Ранее, 16 декабря, Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), пытаясь форсировать Днепр, преследуют не военную, а медийно-политическую цель украинского президента Владимира Зеленского. Эти медийные «успехи» нужны ему «для обмана своих же соотечественников и зарубежных покровителей», которым необходимо продемонстрировать хоть какие-то успехи, указал он.
Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.