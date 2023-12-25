В «Сколково» в два раза увеличили целевые значения КПЭ по выручке резидентов и инвестициям

Совет директоров «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) увеличил вдвое плановые значения выручки резидентов и размеры инвестиций в ближайшие три года. Об этом рассказали в пресс-службе «Сколково».

Так, размер выручки в 2024 году должен составить 700 млрд рублей, в 2025 году — 850 млрд и в 2026-м — 1 трлн рублей.

«Среди других корректировок — объем внебюджетных инвестиций в участников «Сколково», который на 2024 и 2025 годы установлен в размере 50 и 60 млрд рублей, вместо ранее утвержденного плана на уровне 25,7 и 29 млрд рублей соответственно. На 2026 год установлен план в размере 70 млрд рублей», — отметили в пресс-службе.

По словам председателя правления «Сколково» Игоря Дроздова, анализ результатов исполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по выручке резидентов и привлеченным инвестициям за предыдущие периоды и три квартала 2023 года показал превышение предельного значения в 120%. «С учетом этих данных совет директоров «Сколково» решил пересмотреть ранее утвержденный план на 2023-2025 годы и установить по отдельным КПЭ более высокие целевые значения», — пояснил Дроздов.

Также совет директоров назвал количество организаций, которые, согласно плану, воспользуются механизмом бесшовной интеграции мер поддержки институтов развития при поддержке «Сколково» (благодаря этому механизму стартапы в 2022-2023 годах получили дополнительное финансирование на 15,8 млрд рублей). Таких организаций будет 600 в 2024 году, 800 — в 2025 году и 1 тыс. — в 2026-м.

Также совет директоров утвердил консолидированный бюджет «Сколково» на 2024- 2026 годы. Еще было решено предоставить Сколковскому институту науки и технологий грант в размере 4,5 млрд рублей на 2024 год. «Основной целью проекта является создание научно-образовательной организации нового типа, обеспечивающей развитие инновационной экосистемы и включение России в мировые сети генерации знаний, технологий и компетенций в приоритетных областях», — рассказали в «Сколково».

Глава совета директоров «Сколково», председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что «система институтов развития в периметре ВЭБ.РФ работает на достижение целей технологического суверенитета страны и вносит вклад в развитие экономики высоких переделов». «Мы будем строить нашу работу, в том числе, исходя из амбиции фонда «Сколково» быть лидером инновационной повестки не только в России, но в международном масштабе», — подчеркнул Шувалов.

Он добавил, что на достижение этой цели направлено также партнерство «Сколково» и ВЭБ.РФ на базе Sk Capital по реализации проектов развития высокотехнологичных холдингов — лидеров в перспективных сегментах рынка.

В «Сколково» отметили, что текущая ситуация на рынке демонстрирует сохранение потребности в финансировании российских технологических компаний и недостаток активных институциональных инвесторов на венчурной стадии, поэтому IT-фонд Sk Capital является важным элементом рынка технологического предпринимательства РФ. Объем фонда Sk Capital в настоящее время составляет 3,83 млрд руб.

«Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) — крупнейший инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при его поддержке, поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и других отраслей. В этом году выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 годом и по прогнозу превысит 500 млрд рублей. На третий квартал 2023 года число стартапов-резидентов составило более 3,7 тыс. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.