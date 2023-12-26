Астролог дала прогноз для знаков зодиака на январь

Астролог Екатерина Никанорова рассказала «Известиям», чего стоит ожидать знакам зодиака в первом месяце 2024 года.

Овен

Для Овнов начало года будет успешным и продуктивным в сфере взаимоотношений. Многие представители знака смогут прийти к определенным договоренностям с партнерами. Успех вашей деятельности зависит от вашей инициативности. При этом стоит держать эмоции и чувства под контролем. Будьте самостоятельны и решительны. Овны всегда хотят быть победителями и не пожалеют для этого сил.

В отношениях Овнов ждут приятные перемены. Возможность встретить свою любовь очень велика, особенно в поездках. Январь благоприятен для укрепления уже существующих отношений.

Телец

Январь для тельцов, особенно новолуние 11-го числа, — подходящее время для начала новой жизни. Возможны перемены на работе, в учебе, смена семейного статуса и окружения. Главной темой станет личностный рост. Ваша склонность преодолевать трудности медленно и решительно поможет достичь результатов. Кредо на январь — «Большому кораблю — большое плавание».

В отношениях не растрачивайте время и энергию на тех, кто вас недостоин. Пора избавиться от розовых очков, чтобы лучше разглядеть тех, кто вами пользуется. Одиноким Тельцам январь принесет легкий флирт, путешествия, романтику во всех ее проявлениях.

Близнецы

С первого месяца 2024 года Близнецы начнут действовать. Появятся возможности и связи для реализации планов. Динамичный и насыщенный месяц не обойдется без сюрпризов и испытает вас на прочность, но только проходя через испытания, вы сможете почувствовать всю полноту жизни — и ваша самооценка возрастет.

Январь может принести Близнецам служебный роман. Однако не рекомендуется с головой окунаться в мир флирта и любовных приключений. Новые знакомства не приведут к чему-то серьезному, но таковых будет много.

Рак

Начало января позволит Ракам немного расслабиться и отдохнуть со своими близкими. Но уже к середине месяца вам предстоит взять себя в руки, набраться воли и решительности. Цель — поднять себя и свое положение к высокому социальному статусу. Хорошие организаторские способности и интуиция помогут достичь результатов. Звезды рекомендуют изучить новые технологии, управленческие курсы.

Настроение у Раков будет переменчивым, что скажется на личной жизни. В одно мгновение заядлые холостяки решат пойти под венец.

Лев

Новый год начнется у Львов с хороших перемен. Это время значительных карьерных достижений. Вы готовы продемонстрировать всю силу своего характера, взять на себя роль лидера и справиться с трудностями. Новые идеи и проекты принесут хорошие результаты и продвижение. Предстоит изрядно потрудиться, но не стоит забывать о здоровье. Некоторых из вас ожидает поездка в горы, где вы сможете зарядиться энергией и позитивным настроем.

В отношениях важно уделять врем своей половинке, обсуждать совместные планы и мечты.

Дева

Одна из важнейших тем января — семья и дети. Проведите с близкими как можно больше времени: посещайте музеи, выставки и театры. Ожидается много интересного общения: творческие идеи, проекты. Благодаря вашему вниманию к деталям и аналитическому характеру вы сможете проявить себя в новом амплуа. Появится возможность изменить что-либо в работе или вообще сменить сферу деятельности. Нужно оставаться открытым к новым возможностям и не бояться перемен.

В отношениях важно не забывать о личном пространстве. Звезды предвещают новые знакомства, которые могут перерасти в нечто большее.

Весы

Январь сулит Весам много поездок, общения и учебы. Также вы активно займетесь домом, будете помогать близким, планировать будущее в вопросах недвижимости, а также в своей деятельности, которая принесет большие перемены и огромные перспективы. Участвуйте в различных мероприятиях и семинарах. Новые знакомства дадут неожиданные возможности. В новогодние каникулы аккуратнее с напитками и питанием — возможны отравления.

Смело демонстрируйте свою любовь, выражайте нежность, но предварительно убедитесь, что всем этим вы награждаете человека, который этого заслуживает.

Скорпион

Январь не даст расслабиться Скорпионам. Появление множества дел и вопросов, требующих немедленного разрешения, заставит находиться в движении. Вам следует собраться и быть организованным. Не откладывайте на потом то, что можно сделать сейчас. В профессиональной сфере нужно проявить напор и решительность. Месяц будет особенно благоприятен для амбициозных проектов.

В отношениях ожидаются качели, но романтические вечера сгладят обстановку. Не исключено, что в первой половине месяца одинокие Скорпионы встретят того, кто позволит реализовать любовную мечту.

Стрелец

Стрельцы, не дожидаясь окончания новогодних каникул, займутся продвижением своих проектов. Перед вами с начала года откроются все двери как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Вы готовы реализовать себя, бороться за свое положение, социальный статус, любовь. Ваше упорство и труд обязательно будут вознаграждены. Вы получите финансовый результат. Семья станет хорошей поддержкой.

Стрельцов без пары могут ждать сюрпризы и встречи. У семейных пар возможно пополнение.

Козерог

Для Козерогов январь окажется весьма удачным и полным перспектив. Наиболее благоприятной станет тема работы. Вы много сил вкладываете в свою деятельность, и теперь потраченные усилия возвращаются к вам. Вторая половина месяца — период, когда вы будете пожинать плоды своих усилий. Именно в это время хорошо начинать что-то новое, возможно, даже открывать свое дело или переходить на новую работу. Личная жизнь в этом месяце будет менее значимой, чем вопросы карьеры и бизнеса.

У Козерогов без пары имеются все шансы обрести счастье. Но не торопитесь открывать свое сердце. Любовный гороскоп советует потратить силы на то, чтобы укрепить уже имеющиеся отношения.

Водолей

В январе Водолеи захотят скрыться от всех и побыть наедине с собой. Вам предстоит наладить эмоциональную сферу жизни. Постарайтесь сконцентрировать внимание на проработке своего психологического состояния, тогда и события на физическом уровне будут вас радовать. Фриланс и удаленная работа будут успешными с финансовой точки зрения. Важно поддерживать гибкий подход и быть открытым к нестандартным решениям.

В отношениях наступает один из самых интересных для Водолея периодов. Вы сделаете много ценных выводов, благодаря тем урокам, которые преподносит жизнь. Вместе с новым опытом придут новые впечатления.

Рыбы

Для Рыб январь окажется весьма перспективным. Время построения планов, когда вы четко сможете увидеть, к чему стоит стремиться, а какие мечты были пустыми и нереалистичными. Ваша способность к творческому мышлению может открыть дорогу к новым возможностям. Месяц повышенной чувствительности и эмоциональности. Держите эмоции под контролем и будьте объективным в оценке событий.

Рыбам пора оставить притворство. Не стоит скрываться за маской человека самодостаточного, беспечного. Так вы рискуете провести год в одиночестве, упуская возможность сблизиться с тем, кто мог бы подарить вам массу ярких эмоций.

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