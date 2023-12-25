Девятимесячная девочка отравилась средством для уборки в Оренбуржье
Врачи оказывают помощь девятимесячной девочке, которая отравилась средством для уборки в Бузулуке (Оренбургская область). Пострадавшая госпитализирована.
По словам матери ребенка, она собиралась провести уборку. Женщина налила в ведро воды и бросила одну таблетку средства для мытья пола. Затем местная жительница отвлеклась, в этот момент ее малолетняя дочь достала таблетку из воды и положила в рот. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».
Мать вытащила таблетку изо рта девочки и вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у младенца отравление хлорсодержащим веществом. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.
На прошлой неделе в Бузулуке в больницу доставили шестилетнюю девочку, которая получила удар током. Во время игры в прятки она задела спиной провод гирлянды, которая была подключена к розетке.