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Замглавы МИДа заявил о планах РФ открыть новые генконсульства за рубежом

Замглавы МИДа Иванов: РФ откроет за рубежом два посольства и пять генконсульств
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Фото: ТАСС/Стрингер
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Россия планирует открыть за рубежом два посольства и пять генконсульств, решения по этому вопросу уже согласованы. Об этом 25 декабря сообщил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов в интервью kp.ru.

«Уже приняты и согласованы с властями государств пребывания решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, генеральных консульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика)», — сказал он.

Иванов отметил, что страны Запада выслали несколько сотен российских дипломатов и закрыли 14 загранучреждений за последние два года. Но в перспективе РФ существенно расширит дипломатическое присутствие за рубежом, добавил он.

Кроме того, по словам замминистра МИД РФ, в ближайшие годы Россия планирует открыть дипломатические и консульские миссии в ряде государств географических регионов, ставших для Москвы ключевыми.

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Ранее, 21 декабря, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев официально закрыл консульство РФ в Лейпциге в рамках сокращения российского дипломатического присутствия в ФРГ по требованию немецкой стороны. Он назвал подобный шаг беспрецедентным и недружественным со стороны Германии.

29 ноября прекратило работу диппредставительство ФРГ в Калининграде. О закрытии генконсульств ФРГ в Екатеринбурге и Новосибирске стало известно 1 декабря.

В конце сентября о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге объявила Финляндия. Таким образом, с 1 октября у финской стороны действует лишь одно дипломатическое представительство в РФ — посольство в столице страны.

Западные государства усилили давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом страны Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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