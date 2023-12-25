Снегопады и сильный ветер спрогнозировали в Курганской области
Снегопады и сильный ветер спрогнозировали в Курганской области
В последнюю неделю 2023 года в Курганской области ожидаются снегопады с сильным ветром. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на информацию синоптика-любителя Ильи Винштейна.
С 26 по 30 декабря на основной части территории региона выпадет 20–25 мм осадков. На западе и юго-западе выпадет до 20 мм осадков. Наиболее интенсивный снегопад прогнозируется 26 декабря. Скорость ветра будет достигать 15 м/с.
28 и 29 декабря осадки будут более слабыми. В новогоднюю ночи температура воздуха составит –14…–16 градусов, что соответствует климатической норме.
В Центральной России синоптики прогнозируют теплую новогоднюю ночь. Температура воздуха составит –1…–6 градусов. В дневные часы воздух может прогреться до 0 градусов.