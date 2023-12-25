Работу аварийных служб усилят в Челябинске во время каникул
Дежурство служб ЖКХ усилят в Челябинске на время новогодних каникул. Управляющие компании подготовят дворников и аварийные бригады.
По словам заместителя главы города по городскому хозяйству Александра Астахова, утверждены графики дежурств ответственных лиц для мониторинга и контроля за эксплуатацией жилого фонда, источниками теплоснабжения и сетевого хозяйства. Об этом пишет ИА «Ура.ру». В усиленном режиме будут работать аварийно-диспетчерские службы.
Администрация Челябинска совместно с центром коммунального сервиса отработали механизм бесперебойного вывоза мусора во время каникул.
В Ульяновске в январские выходные управляющие организации задействуют 329 спецмашин для содержания придомовых территорий. Дополнительную технику привлекут в случае обильных снегопадов.