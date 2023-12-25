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Дети Донбасса посетили выставку «Россия»
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Дети Донбасса посетили выставку «Россия»

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Фото: РЕН ТВ
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Дети Донбасса приехали в Москву и посетили выставку «Россия» на ВДНХ, где ознакомились с культурой, историей и народами страны, частью которой они теперь являются. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова 25 декабря узнала впечатления ребят от выставки.

«Оказывается, можно попасть домой, не выезжая из Москвы. Кто не был у нас, можете зайти и ознакомиться с нашей культурой», — поделились школьницы, посетив родной стенд Донецкой Народной Республики (ДНР).

Дети рассказали, что им понравились многие стенды выставки.

«Нам очень понравилось. Мы редко выезжаем, и это действительно классный опыт. Конечно, хотелось бы где-то в городе в большом учиться, двигаться дальше», — рассказали они.

Эту поездку для них организовал благотворительный фонд помощи детям Донбасса, созданный акционерным банком «РОССИЯ». С ними находились сотрудники «Народного фронта», которые помогают детям Донбасса открывать страну. С ноября по декабрь в таких путешествиях побывали 400 детей из Луганской и Донецкой народных республик.

«Нам на почту приходило очень много благодарностей от родителей детей, от самих детей с фотографиями. Одна из мам поблагодарила нас за то, что мы хотя бы на время вывезли детей из того ада, который там творится, и позволили пожить детской легкой жизнью», — отметила директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Кроме того, ребята посетили Карелию. Маршрут разработал туроператор «Игора Тур». Дети ездили на ретропоезде и кормили северных оленей.

«Мы исколесили все побережье Ладожского озера. Каждый день у нас была новая локация. Замечательная поездка, калейдоскоп впечатлений», — поделилась учитель истории и обществознания гимназии «Интеллект» Горловки Лариса Крикун.

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Ранее, 19 декабря, трехмиллионный посетитель выставки «Россия» Алексей Козырев из Барнаула получил открытку от президента РФ Владимира Путина. Также ему вручили сертификат на поездку на космодром Восточный. Поездка рассчитана на всю семью, в ней компенсируют все затраты на проезд и проживание.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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