Дети Донбасса посетили выставку «Россия»

Дети Донбасса приехали в Москву и посетили выставку «Россия» на ВДНХ, где ознакомились с культурой, историей и народами страны, частью которой они теперь являются. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова 25 декабря узнала впечатления ребят от выставки.

«Оказывается, можно попасть домой, не выезжая из Москвы. Кто не был у нас, можете зайти и ознакомиться с нашей культурой», — поделились школьницы, посетив родной стенд Донецкой Народной Республики (ДНР).

Дети рассказали, что им понравились многие стенды выставки.

«Нам очень понравилось. Мы редко выезжаем, и это действительно классный опыт. Конечно, хотелось бы где-то в городе в большом учиться, двигаться дальше», — рассказали они.

Эту поездку для них организовал благотворительный фонд помощи детям Донбасса, созданный акционерным банком «РОССИЯ». С ними находились сотрудники «Народного фронта», которые помогают детям Донбасса открывать страну. С ноября по декабрь в таких путешествиях побывали 400 детей из Луганской и Донецкой народных республик.

«Нам на почту приходило очень много благодарностей от родителей детей, от самих детей с фотографиями. Одна из мам поблагодарила нас за то, что мы хотя бы на время вывезли детей из того ада, который там творится, и позволили пожить детской легкой жизнью», — отметила директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Кроме того, ребята посетили Карелию. Маршрут разработал туроператор «Игора Тур». Дети ездили на ретропоезде и кормили северных оленей.

«Мы исколесили все побережье Ладожского озера. Каждый день у нас была новая локация. Замечательная поездка, калейдоскоп впечатлений», — поделилась учитель истории и обществознания гимназии «Интеллект» Горловки Лариса Крикун.

Ранее, 19 декабря, трехмиллионный посетитель выставки «Россия» Алексей Козырев из Барнаула получил открытку от президента РФ Владимира Путина. Также ему вручили сертификат на поездку на космодром Восточный. Поездка рассчитана на всю семью, в ней компенсируют все затраты на проезд и проживание.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.