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Двое рыбаков провалились под лед и пропали в Красноярском крае

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Двое рыбаков пропали после того, как провалились под лед во время езды на снегоходе на реке Мендель в Бирилюсском районе Красноярского края. Об этом 25 декабря сообщило региональное СУ Следственного комитета (СК) России.

«По предварительным данным, днем 22 декабря 2023 года шестеро жителей Ачинского района с целью рыбалки направились на снегоходах в местность, расположенную в 90 км от села Новобирилюссы Бирилюсского района. Поздним вечером трое мужчин решили проверить снасти. На двух снегоходах они направились к реке Мендель, и, проезжая по льду, один из снегоходов, на котором ехали двое мужчин, провалился в полынью», — говорится в сообщении.

Во время поисковых мероприятий из воды был извлечен снегоход, однако тела мужчин так и не были обнаружены. При участии сотрудников МЧС и МО МВД России продолжаются поисковые мероприятия.

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27 ноября сообщалось, что в Красноярском крае рыбак провалился под лед реки Енисей и утонул. Инцидент произошел в районе деревни Макарово. 62-летний мужчина вышел на лед реки, чтобы порыбачить, однако тонкое ледовое полотно не выдержало его веса.

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