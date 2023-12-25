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МИД Ирана выразил РФ протест из-за заявлений на российско-арабском форуме

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Советник-посланник посольства России в Исламской Республике Иран (ИРИ) был вызван в МИД страны, дипломату выразили протест по поводу содержания заявления, принятого по итогам прошедшего накануне VI заседания Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС). Об этом 25 декабря сообщил официальный Telegram-канал правительства Ирана.

По мнению Тегерана, заявлением был затронут вопрос территориальной целостности Ирана, касающийся островов Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб в Персидском заливе, принадлежность которых Ирану оспаривается ОАЭ.

По данным иранской стороны, «в заявлении поддерживаются мирные решения и инициативы, направленные на разрешение конфликта «посредством двусторонних переговоров или международного суда на основании международного права и Устава ООН».

На прошлой неделе официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Насер Канаани осудил содержание заявления.

«Исламская Республика Иран не считает вопрос своей территориальной целостности и суверенитета над тремя островами предметом обсуждения, отвергает любые претензии любой стороны в этом отношении и ни в коем случае не отступится от прав на свой суверенитет и свои территории», — добавил он, подчеркнув, что острова всегда принадлежали Ирану.

20 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Марокко, чтобы принять участие в заседании РАФС. Он отметил, что форум является «важным механизмом взаимодействия» России и арабских стран.

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Ранее, 12 июля, МИД Ирана вызвал посла России Алексея Дедова и выразил ему протест из-за заявления Москвы, сделанного по окончании саммита со странами — членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В министерстве призвали к корректировке позиции РФ по поводу трех островов в Персидском заливе.

Острова Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб имеют стратегическое значение, они расположены перед Ормузским проливом, соединяющим Персидский залив с Индийским океаном. Острова находятся под контролем Тегерана с 1971 года.

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