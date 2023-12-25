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Российский спецназ уничтожил сеть блиндажей ВСУ на артемовском направлении

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Фото: РИА Новости
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Российский спецназ группировки войск «Юг» захватил несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом 25 декабря сообщил корреспондент «РИА Новости».

Так, российское бойцы ночью выдвинулись в тыл украинской армии, замаскировались и начали наблюдение. После артиллерийского удара по позициям ВСУ разведчики осуществили штурм опорного пункта и взяли одного пленного.

«Ночью нас двоих завели на позицию, там было еще два человека. Утром рано, не знаю, сколько было времени, начался обстрел. Двоих, я знаю, убило, я вылез из окопа, бросил автомат и сказал, что я сдаюсь», — рассказал один из них.

По словам спецназовца под позывным Сибирь, противник начал покидать свои позиции, чем воспользовались российские войска. Так, другая группа разведчиков с помощью сброса боеприпасов с дрона поразила сеть блиндажей и огневую пулеметную точку. При этом по более укрепленным позициям отработали FPV-дронами.

«Для того чтобы отработать внезапно — меньше слышно птичку (дрон. — Ред.), и поэтому было решение сбросить воги (гранаты для стрельбы из гранатомета. — Ред.)», — рассказал подробности штурма боец с позывным Варяг.

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Ранее, 20 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о попытках прорыва ВСУ на артемовском направлении. По его словам, погодные условия сильно усложняют ведение боевых действий. Сильный гололед на открытой местности мешает быстрому передвижению. При этом в окопах, наоборот, всё тает, превращаясь в месиво.

До этого, 18 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал систему окопов и траншей российских военных. Тогда же он отметил, что противник не обладает тем же преимуществом, поскольку планировал взять территорию с наскока и не подготовил заранее оборонительную линию. Журналист также обратил внимание, что военные РФ часто подходят к противнику аккуратно, чтобы «не побеспокоить».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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