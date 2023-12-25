Российский спецназ уничтожил сеть блиндажей ВСУ на артемовском направлении
Российский спецназ группировки войск «Юг» захватил несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом 25 декабря сообщил корреспондент «РИА Новости».
Так, российское бойцы ночью выдвинулись в тыл украинской армии, замаскировались и начали наблюдение. После артиллерийского удара по позициям ВСУ разведчики осуществили штурм опорного пункта и взяли одного пленного.
«Ночью нас двоих завели на позицию, там было еще два человека. Утром рано, не знаю, сколько было времени, начался обстрел. Двоих, я знаю, убило, я вылез из окопа, бросил автомат и сказал, что я сдаюсь», — рассказал один из них.
По словам спецназовца под позывным Сибирь, противник начал покидать свои позиции, чем воспользовались российские войска. Так, другая группа разведчиков с помощью сброса боеприпасов с дрона поразила сеть блиндажей и огневую пулеметную точку. При этом по более укрепленным позициям отработали FPV-дронами.
«Для того чтобы отработать внезапно — меньше слышно птичку (дрон. — Ред.), и поэтому было решение сбросить воги (гранаты для стрельбы из гранатомета. — Ред.)», — рассказал подробности штурма боец с позывным Варяг.
Ранее, 20 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о попытках прорыва ВСУ на артемовском направлении. По его словам, погодные условия сильно усложняют ведение боевых действий. Сильный гололед на открытой местности мешает быстрому передвижению. При этом в окопах, наоборот, всё тает, превращаясь в месиво.
До этого, 18 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал систему окопов и траншей российских военных. Тогда же он отметил, что противник не обладает тем же преимуществом, поскольку планировал взять территорию с наскока и не подготовил заранее оборонительную линию. Журналист также обратил внимание, что военные РФ часто подходят к противнику аккуратно, чтобы «не побеспокоить».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.