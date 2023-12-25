Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС

Правительство РФ в понедельник, 25 декабря, продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.

«Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения», — говорится в Telegram-канале правительства РФ.

При этом, как отмечается, исключение будет сделано для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. Оно также не будет распространяться на проезд грузовых машин для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований.

Постановление о запрете перевозок грузов компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против России, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал 30 сентября 2022 года. Сообщалось, что запрет распространяется на двусторонние перевозки, транзитные перевозки, перевозки с территории или на территорию третьего государства.

Помимо этого установлен перечень товаров, на которые запрет не действует. В нем продукты питания, фармацевтика, изделия из пластмассы. Ограничительные меры начали действовать с 10 октября 2022 года.

После этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелии и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей стали перегружать на российские и белорусские транспортные средства.