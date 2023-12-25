Набиуллина назвала блокировку активов и платежи главными проблемами санкций

Главными проблемами антироссийских санкций стали международные платежи и блокировка и замораживание активов частных лиц. Об этом 25 декабря рассказала председатель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

«Проблемой, вот именно проблемой, стали международные платежи. <...> Очень болезненными темами стали блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами», — сказала она.

По словам Набиуллиной, Россия живет в условиях санкций с 2014 года, поэтому регулятор всегда оценивал риск их усиления и проводил стресс-тесты финансовых институтов. Благодаря этому крупные банки после введения против них международных ограничений были готовы действовать в сложных условиях.

Глава регулятора также отметила, что заморозка резервов ЦБ РФ на Западе является нарушением базовых принципов их защищенности и подает сигнал для всех остальных центральных банков мира. При этом России удалось купировать последствия такого шага западных стран плавающим курсом рубля и валютными ограничениями.

«Cанкционную политику совершенно невозможно предсказывать. Но мы просчитываем сценарий с усилением санкционного давления. <...> Этот риск, безусловно, есть. Основное, чем мы можем противостоять этому риску, — это действительно смотреть за тем, чтобы были макроэкономическая стабильность, финансовая устойчивость», — добавила Набиуллина.

По ее мнению, на данный момент «есть искушение думать», что РФ удалось хорошо пройти 2022 год и теперь ей, «что называется, море по колено», но стране необходимо быть готовой к усилению санкционного давления. Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор смог ответить на основные вызовы, но вопрос трансграничных платежей для предприятий и другие проблемы финансового сектора не до конца решены.

Ранее, 21 декабря, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэл Шеридан Ферри заявил «Известиям» о планах ЕК дальше поддерживать введение новых санкций против России. По словам евродепутата от Чехии Томаша Здеховски, в Евросоюзе уже готовятся 13-й и 14-й пакеты санкций. При этом, по его мнению, разработка новых мер не займет много времени.

До этого, 18 декабря, Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что запас прочности российской экономики достаточный не просто для того, чтобы уверенно чувствовать себя, но и для того, чтобы идти вперед. Отвечая на вопрос об экономических показателях страны, которыми можно гордиться, Путин отметил, что самым главным показателем является ВВП: к концу года ожидается 3,5%.

В начале декабря немецкое издание Der Spiegel сообщило, что РФ демонстрирует продолжительный экономический рост, преодолевая оказываемое давление стран Запада. Помимо этого журнал также подчеркнул, что, учитывая продолжающееся санкционное давление стран Запада, России удалось закрепить за собой статус «глобальной державы».

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.