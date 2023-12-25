В МИЦ «Известия» рассказывают о правильном питании в новогодние праздники. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» рассказывают о правильном питании в новогодние праздники. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Здоровое питание в праздники: каким должен быть новогодний стол».
Как сделать традиционные блюда новогоднего стола более полезными? Каким должно быть праздничное меню для детей? Как изменились пищевые привычки россиян? Как прийти в форму после праздников?
Участники:
- Виктор Тутельян, главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН;
- Татьяна Строкова, заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор.