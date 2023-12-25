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В «Лаборатории Касперского» рассказали о часто взламываемых хакерами телефонах

Галов: гаджеты со старыми версиями Android интересны хакерам больше других
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Устройства с устаревшими версиями операционной системы (ОС) Android интересны хакерам больше остальных ввиду масштабного числа гаджетов с этой ОС в мире. Об этом 25 декабря рассказал «РИА Новости» руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Он сообщил, что, согласно статистике, по количеству пользователей в период с 2009 по 2023 год Android смогла обогнать iOS по популярности уже в 2012 году, затем эта ОС набирала популярность, составив максимальную базу пользователей примерно в 2018 году. В настоящее время она до сих пор остается на первом месте, добавил эксперт.

«Одна из причин, почему ОС Android более интересна для злоумышленников, заключается в том, что потенциальных жертв в мире больше», — отметил Галов.

Глава «Лаборатории Касперского» объяснил, что на многих рынках присутствует спрос на бюджетные устройства, выпускаемые на устаревших версиях Android, поскольку такие версии ОС менее требовательны к используемому железу. Это приводит к тому, что в мире достаточно много людей с такой версией ОС, что автоматически делает их устройства уязвимыми ввиду отсутствия последних исправлений и обновлений в сфере безопасности.

По словам Галова, еще одна причина интереса хакеров к устройствам на Android, а не на iOS — то, что вторые быстрее обновляются до последних версий и получают новый функционал и последние патчи безопасности.

«Как видно, у заметного числа пользователей всё еще установлены достаточно старые версии Android», — добавил эксперт.

Согласно его оценке, такая ситуация с ОС связана с тем, что Apple поддерживает свои устройства дольше, чем производители устройств на Android, а это в свою очередь дает владельцам гаджетов возможность дольше получать обновления системы.

Однако разработчики антивирусного программного обеспечения (ПО) для мобильных ОС не концентрируются только на защите устройств с самой свежей версией Android, а обеспечивают безопасность устройств, которые работают и на более старых версиях, добавил глава «Лаборатории Касперского».

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Ранее, 1 декабря, команда разработки автоматического определителя номера «Яндекса» обнаружила потенциальную уязвимость операционных систем Apple, которой могут воспользоваться мошенники. Специалисты рассказали «Известиям», что пользователи iOS 17 получили возможность настраивать постер контакта — устанавливать любое изображение, а также указывать свои имя и фамилию, которые видят другие пользователи операционной системы.

Сообщается, что именно этой функцией могут воспользоваться злоумышленники. Вместо имени и фамилии они могут написать любой текст, например: «Важный звонок из полиции» или «Служба безопасности банка». Так они подделывают привычные многим предупреждения от сервисов для определения номеров.

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