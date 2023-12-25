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В Москве обновили фасады четырех вокзалов

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Фасады четырех вокзалов обновили в Москве. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Работы провели на станциях «Аминьевская» и «Минская» МЦД-4, а также «Зеленоград-Крюково» и «Лихоборы» МЦД-3. По словам чиновника, на вокзалах разместили световые вывески с их названиями, которые будут служить дополнительным ориентиром для пассажиров, пишет сайт kp.ru. Внутри светящихся букв находятся экономичные светодиоды, отмечает «Москва 24».

Отмечается, что московские городские вокзалы — это современные транспортные узлы, где у пассажиров есть возможность сделать комфортную пересадку с электрички на метро, автобус или пригородный поезд другого направления без необходимости выходить на улицу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли интеграционный вестибюль на станции «Зеленоград-Крюково». Мэр также рассказал, что продолжится работа над обновлением подвижного состава на МЦД-3 и МЦД-4.

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