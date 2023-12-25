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Пушков назвал массовую миграцию «священной коровой» европейских властей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сенатор Алексей Пушков 25 декабря заявил, что европейская элита прячется в своих загородных особняках от проблем массовой миграции и делает вид, что не замечает их. Таким образом он прокомментировал кадры, на которых мигранты в Брюсселе лежат прямо на улице.

«Европа. Брюссель. Результат массовой миграции — «священной коровы» властей европейских стран», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков назвал политику бегства от проблем с миграцией, которую избрали для себя европейские элиты, следствием идеологии, подминающей здравый смысл.

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Ранее, 11 декабря, глава МВД Франции Жеральд Дарманен попросил об отставке после отклонения депутатами законопроекта о миграции, который предусматривал ужесточение миграционных правил, таких как упрощение высылки нелегальных мигрантов. Президент страны Эммануэль Макрон прошение министра не принял.

1 декабря издание Politico указало на страх европейских элит из-за возможного в дальнейшем прихода к власти антииммигрантских политиков, связанного с победой на парламентских выборах в Нидерландах возглавляемой Гертом Вилдерсом крайне правой Партии свободы (PVV).

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