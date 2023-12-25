Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушков назвал массовую миграцию «священной коровой» европейских властей
Мир
Fox News включил Байдена в число главных политических лузеров
Мир
Мантуров указал на ведение странами Запада промышленного шпионажа против РФ
Мир
ООН сообщила о гибели 142 сотрудников в Газе
Мир
Митинги оппозиции в Белграде назвали майданизацией
Армия
Севморпуть защитит новый авиакорпус
Интернет и технологии
Спрос на ИИ среди госкомпаний и организаций в 2023 вырос почти вдвое
Мир
ЦАХАЛ нашла пять тел погибших пленных израильтян в тоннелях ХАМАС
Общество
Глава Рособрнадзора назвал ЕГЭ объективным экзаменом без утечек
Мир
CNN предрек завершение конфликта на Украине заморозкой боевых действий
Экономика
У россиян начнут требовать ИНН при оформлении кредита
Армия
Мантуров заявил об огромных поставках вооружений для российской армии
Мир
Власти США насчитали почти 50 тыс. нелегально проникших в страну мигрантов
Экономика
Со второго квартала 2024-го ЦБ может начать снижать ставку
Мир
Экс-советник Пентагона Фриман заявил о расколе в НАТО из-за побед России

Польский актер Кшиштоф Респондек умер от инфаркта

Звезда сериала «Меченый» Кшиштоф Респондек умер от инфаркта
0
Фото: BNN Breaking
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Польше на 54-м году жизни умер актер театра и кино Кшиштоф Респондек, известный по сериалу «Меченый». Об этом 22 декабря сообщается на сайте BNN Breaking.

За три дня до случившегося артист посетил вечеринку, был весел и шутил. Затем у него произошел сердечный приступ. Его доставили в больницу в Забже, однако он умер 22 декабря, несмотря на усилия медиков.

Похороны актера пройдут в ближайшее время, пишет Life.ru.

Кшиштоф Респондек снялся во многих проектах, наиболее известные из которых — сериал «Меченый», фильмы «В добре и зле», «Правосудие Агаты» и «Преступники».

Последнее выступление Респондека в театре состоялось 10 декабря. У актера остались жена Катаржина и две дочери — Антонина и Флорентина.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023