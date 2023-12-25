Польский актер Кшиштоф Респондек умер от инфаркта

В Польше на 54-м году жизни умер актер театра и кино Кшиштоф Респондек, известный по сериалу «Меченый». Об этом 22 декабря сообщается на сайте BNN Breaking.

За три дня до случившегося артист посетил вечеринку, был весел и шутил. Затем у него произошел сердечный приступ. Его доставили в больницу в Забже, однако он умер 22 декабря, несмотря на усилия медиков.

Похороны актера пройдут в ближайшее время, пишет Life.ru.

Кшиштоф Респондек снялся во многих проектах, наиболее известные из которых — сериал «Меченый», фильмы «В добре и зле», «Правосудие Агаты» и «Преступники».

Последнее выступление Респондека в театре состоялось 10 декабря. У актера остались жена Катаржина и две дочери — Антонина и Флорентина.