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Мантуров указал на ведение странами Запада промышленного шпионажа против РФ

Мантуров: недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 25 декабря заявил о промышленном шпионаже недружественных стран против России.

«Это активная живая охота [стран Запада] не только за перспективными разработками, данными и параметрами наших образцов вооружения, но и на наших специалистов, которые особо ценны», — рассказал он «РИА Новости».

Как отметил Мантуров, наглядным подтверждением этого факта является ранее появившаяся в средствах массовой информации (СМИ) новость о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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В этот же день Мантуров заявил, что Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений и государство намерено поддерживать заданный высокий темп. Как отметил вице-премьер, Россия понимает, что дальше необходимо восполнять запасы и поддерживать заданный темп производства.

18 декабря ФСБ РФ сообщила, что в Ижевске задержан украинский агент, готовившийся осуществить теракт в отношении одного из руководителей оборонного предприятия Республики Удмуртия. У задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ) и взрывчатые вещества, а также средства связи, где нашли переписку с украинскими координаторами.

Ранее, 13 декабря, газета The New York Times указала на отсутствие у Запада вооружения для контрнаступления Киева. Издание отмечает, что Киев сталкивается с давлением из-за своей зависимости от Запада в вопросах вооружения и финансирования, в то время как Россия наращивает внутреннее производство боеприпасов и вооружения.

11 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что в странах Европейского союза (ЕС) растет тревога из-за опустошения военного арсенала в связи с тем, как США занимают всё более изоляционистскую позицию по конфликту на Украине. Наращивание военного потенциала становится «непростой задачей» в связи с медленным экономическим ростом стран Европы и старением населения. Кроме того, пишет газета, европейцы против увеличения затрат на производство вооружения за счет сокращения бюджета на социальные нужды.

Бывший британский офицер Глен Грант 25 ноября заявил, что все западные партнеры Украины, за исключением США, уже отдали Киеву все запасы вооружения. Он указал, что склады опустошили Латвия, Эстония и Чехия, а Польша отдала огромное количество оборудования и всё еще ожидает поступления нового.

9 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможности российского ОПК вышли на невиданный уровень и развиваются быстрее, чем предполагалось. По его словам, Россия буквально за год «подтянула» свои возможности ОПК в разы. И противник в лице Украины не может не считаться с кратным ростом производства российских вооружений и военной техники.

Медведев 29 сентября заявил, что Россия будет модернизировать свою военную технику с учетом новейших образцов западных вооружений до победы в специальной военной операции по защите Донбасса. Он также отметил, что Украина напичкана современными видами оружия, а новые вооружения ВС РФ должны быть устойчивы к средствам противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

31 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ОПК многократно увеличил выпуск продукции для нужд спецоперации. По его словам, идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники.

До этого, 25 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что производство военно-промышленного комплекса России быстрыми темпами расширяется, а РФ производит в три раза больше боеприпасов по сравнению с поставками западных стран на Украину.

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