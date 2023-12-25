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ЦАХАЛ нашла пять тел погибших пленных израильтян в тоннелях ХАМАС

ЦАХАЛ: израильские военные нашли в Газе тела пяти заложников ХАМАС
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo
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Тела пяти пленных израильтян были обнаружены в подземных тоннелях палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Раскрыта подземная инфраструктура [ХАМАС], где солдаты ЦАХАЛ нашли тела пленных [израильтян]», — говорится в сообщении.

Как уточняется, обнаруженный ЦАХАЛ подземный тоннель ХАМАС включал в себя два уровня — первый глубиной около 10 м и второй, который уходил на десятки метров вниз.

Помимо этого, указывается, что сеть тоннелей с множеством маршрутов использовалась для ведения боевых действий ХАМАС и перемещения его боевиков.

Также ЦАХАЛ зафиксировала в тоннеле запасные укрытия ХАМАС и инфраструктуру для производства оружия.

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Ранее в тот же день официальный представитель военного крыла ХАМАС (бригад «Аль-Кассам») Абу Убейда заявил об уничтожении 48 солдат ЦАХАЛ за последние несколько дней в ходе атак в секторе Газа.

Накануне, 23 декабря, стало известно, что число погибших военных ЦАХАЛ дошло до 477 с момента начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября.

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа.

До этого, 3 декабря, ЦАХАЛ приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа. Как заявил начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

Ранее, 1 декабря, истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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