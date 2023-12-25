Автоелка из 800 машин в Красноярске попала в Книгу рекордов России

В Красноярске автомобилисты на 800 машинах выстроились в «самую большую елку в России» и попали в Книгу рекордов страны. Об этом говорится на странице сообщества «АВТОКАЙФ — Автомобильное сообщество Красноярск» в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 24 декабря.

Новогодний флешмоб прошел в субботу, 23 декабря, в Air park «Кузнецово». В автоелку выстроились 800 автомобилей. Автоелку «зажег» стоящий на вершине участник с файером, сообщает телеканал «360». После этого машины стали поочередно зажигать фары от самой «верхушки» автоелки к основанию, отмечает RT. Автолюбители побили свой собственный рекорд прошлого года в 700 автомобилей, пишет «Ридус».

Достижение зафиксировал представитель Книги рекордов России.

Россиян ожидают 10-дневные новогодние каникулы — с 30 декабря по 8 января. При этом, согласно постановлению правительства РФ, выходные 6 и 7 января, так как они совпадают с нерабочими днями, перенесли на 10 мая и 31 декабря.