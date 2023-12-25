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Автоелка из 800 машин в Красноярске попала в Книгу рекордов России

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Фото: Vk.com/kaifkrk
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В Красноярске автомобилисты на 800 машинах выстроились в «самую большую елку в России» и попали в Книгу рекордов страны. Об этом говорится на странице сообщества «АВТОКАЙФ — Автомобильное сообщество Красноярск» в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 24 декабря.

Новогодний флешмоб прошел в субботу, 23 декабря, в Air park «Кузнецово». В автоелку выстроились 800 автомобилей. Автоелку «зажег» стоящий на вершине участник с файером, сообщает телеканал «360». После этого машины стали поочередно зажигать фары от самой «верхушки» автоелки к основанию, отмечает RT. Автолюбители побили свой собственный рекорд прошлого года в 700 автомобилей, пишет «Ридус».

Достижение зафиксировал представитель Книги рекордов России.

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