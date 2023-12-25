Старший офицер ВСУ заявил о потере Украиной возможности производить оружие

Россия уничтожила военную промышленность Украины и новым оружием постоянно вынуждает Киев менять свои запросы к Западу. Об этом 24 декабря заявил анонимный старший офицер ВСУ в интервью британской газете The Independent.

«России удалось парализовать промышленность Киева, <...> лишив Украину возможности производить нужное снаряжение у себя», — сообщает газета со ссылкой на слова офицера.

Как отметил представитель ВСУ, в настоящий момент Украина полностью зависит от поставок США, Великобритании, Евросоюза и Южной Кореи.

Кроме того, по его словам, использование всё нового оружия и тактики ВС РФ заставляет Киев постоянно адаптировать свои запросы к Западу по поводу военных поставок. Старший офицер ВСУ указал, что сейчас ВСУ нуждаются в большем количестве ракет для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, чем ожидалось.

Ранее в этот день министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина конкурирует с другими государствами за право получить боеприпасы западных производителей.

21 декабря гендиректор компании по производству оружия «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас сказал, что планирует развернуть на Украине производство испано-австрийских боевых машин пехоты (БМП) ASCOD.

20 декабря сообщалось, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов в зоне спецоперации. Бывший президент страны Петр Порошенко обратил внимание, что возник дефицит такого оружия, при этом на специальных складах их «десятки тысяч». Порошенко назвал сложившуюся ситуацию преступлением, «за которое нужно наказывать».

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 15 декабря отметил, что Украина в 2024 году может начать испытывать серьезный дефицит оружия из-за сокращения объема поставок из Европы и США, так как они уже во многом исчерпали свои запасы и не могут быстро нарастить производство.

13 декабря газета The New York Times указала на отсутствие у Запада вооружения для контрнаступления Киева. Издание отмечает, что Киев сталкивается с давлением из-за своей зависимости от Запада в вопросах вооружения и финансирования, в то время как Россия наращивает внутреннее производство боеприпасов и вооружения.

Пентагон 7 декабря предоставил Киеву данные, способные позволить ему начать местное производство некоторых образцов гибридных систем противовоздушной обороны (ПВО) FrankenSAM. В Белом доме подчеркнули, что параллельное производство этих систем на Украине и в США позволит Киеву внести значительный вклад в поддержание своих систем ПВО.

2 декабря стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен запустить производство бронемашин на Украине в 2024 году.

До этого, 24 ноября, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что государственная оборонная группа «Укроборонпром» и немецкий Rheinmetall создали совместное предприятие, которое осуществляет обслуживание и ремонт техники, поставленной партнерами Киева. Он уточнил, что предприятие было зарегистрировано 18 октября.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.