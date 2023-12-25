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На Украине признали непригодность тактики ВСУ

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Главный редактор портала «Цензор.нет», бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что нынешняя тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) непригодна, приводит к большим потерям и требует полного пересмотра.

«Та тактика, которая у нас есть сейчас, вот так воевать нельзя! Это плохая тактика и это отсутствие стратегии», — заявил он в эфире своего YouTube-канала.

Как отметил Бутусов, украинские боевики не умеют эффективно использовать собственное вооружение. По его словам, у ВСУ даже нет необходимых укреплений для обороны, они не обеспечены беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на системном уровне.

Более того, по словам Бутусова, украинскую армию отправляют в атаки без достаточных резервов.

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Ранее, 22 декабря, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что украинское контрнаступление не дало ожидаемого результата, на который оно было рассчитано. При этом сдаваться ВСУ пока не собираются. Как сообщил Подоляк, в Киеве понимают, «какие коррективы нужно внести в военную тактику и стратегию», чтобы военные выглядели на поле боя «более эффективно».

20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для ВСУ наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.

12 декабря подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сказал, что украинское командование на купянском направлении действует по тактике «мясных штурмов», что оборачивается для ВСУ необоснованными потерями.

Между тем 21 декабря газета Neue Zürcher Zeitung написала, что ВСУ пересматривают военную стратегию на 2024 год на фоне неудачного контрнаступления и недостатка вооружения. Отмечается, что следующий год будет посвящен обороне и сбору новых сил. Новую стратегию журналисты назвали «держись и стой».

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В ходе всего контрнаступления, начатого 4 июня, киевский режим потерял 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса, уточнил глава Минобороны.

Командир отделения подразделения специального назначения «Осман» Минобороны РФ с позывным Пумба 27 ноября сообщил, что ВСУ на запорожском направлении не поменяли тактику лобовых атак с начала летнего наступления, несмотря на потери.

10 ноября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ВСУ скорректировать тактику с учетом нынешней ситуации. Он признал, что контрнаступление спустя пять месяцев не принесло ожидаемых результатов, хотя наступательные операции на ряде направлений еще не завершены.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 6 ноября объявил о том, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено. По его словам, план противника перерезать сухопутный коридор в Крым оказался провальным. Он добавил, что даже в случае редких атак на российскую армию нападения получаются слабыми и заведомо проигрышными.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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