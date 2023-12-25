Победы России в конфликте на Украине привели к расколу в НАТО. Такое заявление сделал 24 декабря экс-помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Существовавший ранее фасад единства НАТО дал трещину. Теперь некоторые члены НАТО открыто отказываются от идеи продолжения этого конфликта [на Украине]», — отметил он.

Фриман предположил, что к дискредитации военных возможностей западного блока привело уничтожение российской стороной «лучшего оружия» Североатлантического альянса.

Бывший советник Пентагона продолжил, что западные страны не смогли изолировать Россию в международном пространстве. По его мнению, большинство стран мира не поддерживают курс Соединенных Штатов и их союзников на конфронтацию с Москвой.

Помимо этого, добавил Фриман, западные санкции не только не смогли ослабить Россию, но и сделали ее экономику мощнее. Эксперт обратил внимание на то, что ограничения лишь ударили по таким странам, как Германия, которая потеряла доступ к топливу РФ.

Ранее, 23 декабря, заместитель главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Сибига огласил список из шести стран, которые отказались гарантировать безопасность Украины. Речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

В этот же день депутат Европейского парламента (ЕП) от Ирландии Клэр Дейли указала на неизбежное предательство Украины со стороны стран Запада. Она также обратила внимание на то, что США и Бельгия принуждают украинское руководство согласиться на невыгодные для них условия мирного урегулирования.

22 декабря министр обороны Финляндии Антти Хяккянена заявил о том, что западные страны готовятся к новой холодной войне с РФ и начинают увеличивать свое военное производство. В ответ на это российский сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что начало украинского конфликта, продолжающееся введение антироссийских санкций и расширение НАТО на восток свидетельствуют о том, что новая холодная война стран Запада против РФ уже ведется в полном объеме.

Ранее, 11 декабря, газета The Wall Street Journal (WSJ) отмечала, что в странах Евросоюза растет тревога из-за опустошения военного арсенала в связи с тем, как США занимают всё более изоляционистскую позицию по конфликту на Украине. При этом, отмечает издание, западные страны не видят непосредственной опасности со стороны России для Европы, пока идут военные действия.

10 октября глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности» отметил, что визитной карточкой «коллективного Запада» давно стали неприятие принципа равноправия и связанная с этим тотальная недоговороспособность.

Он напомнил, что после окончания холодной войны советскому, а затем российскому руководству были даны заверения относительно нерасширения НАТО на восток. Министр указал на то, что предложения России заключить договоры с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности в Европе без изменения внеблокового статуса Украины были отвергнуты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.