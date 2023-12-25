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МЧС: пожар на лихтеровозе «Севморпуть» в Мурманской области потушили

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В Мурманской области ликвидировали возгорание на лихтеровозе «Севморпуть». Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве отметили, что в результате пожара пострадавших нет, отмечает ИА «Регнум».

На пульт дежурного сообщение о возгорании на территории причала поступило вечером 24 декабря. Спасатели прибыли на место и выяснили, что горит сам лихтеровоз, пишет Life.ru. Очаг находился в одной из кают судна, стоящего на территории причала ФГУП «Атомфлот», уточняет сайт kp.ru. Пожару был присвоен повышенный ранг 1-БИС. Площадь пожара составила 30 кв. м, сообщает телеканал «360».

«Севморпуть» является единственным в России ледокольно-транспортным судном с ядерной энергетической установкой, крупнейший по водоизмещению из лихтеровозов, пишет РИАМО. С момента подъема флага и начала работ «Севморпуть» прошел 302 тыс. миль, перевез более 1,5 млн т грузов, осуществив за это время всего лишь одну перезарядку ядерного реактора.

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