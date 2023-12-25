Российские десантники взяли в плен четырех боевиков ВСУ в зоне СВО

Российские десантники отбили опорный пункт украинской армии у Вербового и захватили в плен четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом 25 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

В ходе ведения активных боевых действий в районе Вербового подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают продвигаться вперед на участках в зоне своей ответственности, занимая опорные пункты ВСУ.

Во время боевых действий у данного населенного пункта штурмовые группы ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндаж, в котором укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами.

В военном ведомстве рассказали, что противник был обескуражен внезапностью и быстротой действий российских солдат, вследствие чего весь личный состав ВСУ, находившийся в блиндаже, был обезоружен и сдался в плен.

Всего было взято в плен четверо боевиков, которые под контролем расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гвардейцев десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ были направлены в сторону позиций ставропольских десантников, где их приняли российские подразделения закрепления.

«Мы берем в плен, и причем бывают такие ситуации, что мы просто «птицей» с ВОГами висим над ними, а второй «птицей» показываем, куда им идти. И они просто идут по полю, подняв руки, выходят и сдаются в плен. <…> Направим камеру туда-то, допустим, и толкаем, чтоб они туда шли. <…> Убежать не получится. То есть выводили через поле четверых, вели «птицами», сдались в плен. Важную информацию получили, важные цели получили, отработали, плюсов много», — рассказал оператор БПЛА с позывным Санта.

Ранее, 23 декабря, в Минобороны сообщили, что минометные расчеты ставропольских десантников подавили огневые позиции ВСУ в опорном пункте и уничтожили пехоту противника в районе Вербового на запорожском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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