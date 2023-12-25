Реклама
Прямой эфир
Общество
Глава Рособрнадзора назвал ЕГЭ объективным экзаменом без утечек
Мир
CNN предрек завершение конфликта на Украине заморозкой боевых действий
Экономика
У россиян начнут требовать ИНН при оформлении кредита
Армия
Мантуров заявил об огромных поставках вооружений для российской армии
Мир
Власти США насчитали почти 50 тыс. нелегально проникших в страну мигрантов
Экономика
Со второго квартала 2024-го ЦБ может начать снижать ставку
Мир
Экс-советник Пентагона Фриман заявил о расколе в НАТО из-за побед России
Экономика
Бизнес сможет легально проводить трансграничные сделки с криптой в 2024 году
Мир
Фон дер Ляйен обвинили в разжигании войны в секторе Газа
Мир
Вучич встретится с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко
Экономика
К 2025 году могут запустить эксперимент по использованию цифровой валюты БРИКС
Политика
Песков рассказал о планах Путина посетить зарубежные страны в 2024 году
Мир
Депутат ЕП призвал привлечь лидеров ЕС к ответу за мобилизацию украинцев
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –3 градусов в Москве 25 декабря
Мир
Премьер Сербии поблагодарила РФ за предупреждение о беспорядках
Сюжет:

Российские десантники взяли в плен четырех боевиков ВСУ в зоне СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские десантники отбили опорный пункт украинской армии у Вербового и захватили в плен четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом 25 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

В ходе ведения активных боевых действий в районе Вербового подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают продвигаться вперед на участках в зоне своей ответственности, занимая опорные пункты ВСУ.

Во время боевых действий у данного населенного пункта штурмовые группы ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндаж, в котором укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами.

В военном ведомстве рассказали, что противник был обескуражен внезапностью и быстротой действий российских солдат, вследствие чего весь личный состав ВСУ, находившийся в блиндаже, был обезоружен и сдался в плен.

Всего было взято в плен четверо боевиков, которые под контролем расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гвардейцев десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ были направлены в сторону позиций ставропольских десантников, где их приняли российские подразделения закрепления.

«Мы берем в плен, и причем бывают такие ситуации, что мы просто «птицей» с ВОГами висим над ними, а второй «птицей» показываем, куда им идти. И они просто идут по полю, подняв руки, выходят и сдаются в плен. <…> Направим камеру туда-то, допустим, и толкаем, чтоб они туда шли. <…> Убежать не получится. То есть выводили через поле четверых, вели «птицами», сдались в плен. Важную информацию получили, важные цели получили, отработали, плюсов много», — рассказал оператор БПЛА с позывным Санта.

Полет «Кинжала»: почему нельзя отразить удар новой гиперзвуковой ракеты
Она может в считаные минуты уничтожить любую цель в радиусе нескольких сотен километров

Ранее, 23 декабря, в Минобороны сообщили, что минометные расчеты ставропольских десантников подавили огневые позиции ВСУ в опорном пункте и уничтожили пехоту противника в районе Вербового на запорожском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023