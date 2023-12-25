В Горловке пострадали шесть мирных жителей за сутки от обстрелов ВСУ

Шесть человек пострадали за сутки в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Очередной адский день горловчанам устроили украинские каратели. За сутки шесть раненых мирных граждан», — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил Приходько, после удара ВСУ в Горловке повреждения получили школа № 4 и городской художественный музей.

Кроме того, местная жительница по имени Мария рассказала «Известиям», что после совершенного ВСУ обстрела сразу же направилась к магазину, в котором она работает. На кадрах видно, что от силы удара по периметру всего здания выбиты стекла окон и дверей.

«Очень страшно, конечно. <...> Cильно перенервничала», — сообщила она.

Ранее в этот же день сообщалось, что одна женщина погибла, еще одна получила ранения в результате обстрела ВСУ Горловки.

Накануне, 24 декабря, Приходько сообщил, что противник обстрелял торговый центр «Галактика» в Горловке, в результате атаки пострадали четыре человека.

Тогда же стало известно, что ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами, два из которых попали в жилую квартиру на Ртутной улице, где находилась семья с детьми.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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