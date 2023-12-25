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В Москве открыли интеграционный вестибюль на станции «Зеленоград – Крюково»

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Интеграционный вестибюль на станции «Зеленоград – Крюково» открыли 22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

Мэр подчеркнул, что это «новый формат городского вокзала, где есть всё: посадки в вагоны пригородного сообщения, вагоны МЦД и пересадки на городской транспорт. Собянин указал на имеющийся задел для работы в будущем над проектом высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Как отмечает RT, Собянин и Белозеров также подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла на 2024 год. Они коснутся продления МЦД за пределы города, в соседние регионы Центральной России, отмечает телеканал «360».

В частности, планируется строительство и реконструкция восьми объектов пассажирской инфраструктуры, в том числе городского вокзала Митьково МЦД-3. Таким образом, поездки станут безопаснее и комфортнее для 250 тыс. жителей Москвы и области, пишет РИАМО.

Мэр также рассказал, что продолжится работа над обновлением подвижного состава на МЦД-3 и МЦД-4, отмечает НСН.

«Также мы начинаем прорабатывать проекты по продлению диаметров до ближайших с Московской областью регионов. Этот проект тоже был поддержан президентом России», — цитирует Собянина сайт kp.ru.

В свою очередь, Белозеров отметил, что за несколько месяцев работы станции Зеленоград пассажиропоток вырос на 20%, при этом на МЦД прирост составил 30%, сообщает сайт aif.ru. Он добавил, что «железная дорога такого никогда не ввозила в агломерации — 1 млн 200 тыс. человек каждый день перевозится железной дорогой», пишет агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает ИА «Регнум», комплексная реконструкция вокзала проводилась в 2021–2023 годах. Так, в Зеленограде появился современный трехуровневый городской вокзал, который включает пассажирский терминал с кассами, турникетами и туалетными комнатами, а также три островные платформы и транзитный подземный переход.

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4 декабря заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что создание московского городского вокзала Беговая поможет развитию района. На Беговой соединяются МЦД-1, МЦД-4, метро, наземный транспорт. Пассажиры смогут делать здесь пересадки всего за несколько минут.

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