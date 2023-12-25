Группировка «Центр» уничтожила живую силу ВСУ в Серебрянском лесничестве

Минобороны РФ 25 декабря показало кадры уничтожения российским мотострелковым полком группировки войск «Центр» скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, работа по ликвидации позиций противника осуществлялась расчетами реактивных систем залпового огня.

По информации МО РФ, экипажи российских артиллеристов, скрытно прибыв на огневую позицию, поразили разведанные цели 122-миллиметровыми реактивными неуправляемыми снарядами. Пристрелочным выстрелом бойцы Вооруженных сил (ВС) России попали в скопление ВСУ, что было зафиксировано разведывательным беспилотным летальным аппаратом (БПЛА).

Командир боевой машины с позывным Росич сообщил, что за два дня российскими военными было уничтожено два опорных пункта противника.

«Приоритетные цели, естественно, скопление живой силы [ВСУ], скопление техники, укрепрайоны», — подчеркнул он.

24 декабря стало известно, что ВС РФ уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и Crotale-NG на аэродроме в Хмельницкой области Украины. Также были поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр.

Накануне сообщалось, что ВСУ лишились восьми долговременных огневых точек на южнодонецком направлении. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что российскими военными были сорваны сразу четыре попытки украинской армии осуществить ротацию бойцов в районах Новодонецкого в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.

21 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска расширяют зоны контроля на всех направлениях в ходе проведения СВО. По его словам, российские военнослужащие решительно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют задачи. Герасимов отметил, что в этом году основной задачей ВС России было отражение контрнаступления ударной группировки украинской армии, основу которой составляли бригады, подготовленные западными странами.

Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты», и указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

До этого, 18 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал систему окопов и траншей российских военных. Тогда же он отметил, что противник не обладает тем же преимуществом, поскольку планировал взять территорию с наскока и не подготовил заранее оборонительную линию. Журналист также обратил внимание, что военные РФ часто подходят к противнику аккуратно, чтобы «не побеспокоить».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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