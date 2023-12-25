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В жилом доме на федеральной территории «Сириус» произошел взрыв

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В многоквартирном шестиэтажном доме федеральной территории «Сириус» произошел взрыв, пострадали два человека. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба «Сириуса».

«Сегодня, 24 декабря, в 20:46 мск поступило сообщение о происшествии по адресу ул. Трубачева, 26, на федеральной территории «Сириус». Предварительно, произошел взрыв по неустановленной причине», — говорится в Telegram-канале «Сириуса».

Эвакуированных жителей разместят в отелях «‎Гамма Сириус»‎. Также каждому жителю дома будет оказана вся необходимая помощь. По данным пресс-службы «Сириуса», в пункте временного размещения находятся шесть человек. Остальные жильцы разместились самостоятельно.

Полицейские и Росгвардия оцепили территорию, чтобы не допускать посторонних к месту происшествия.

Ранее, 21 декабря, хлопок газа произошел в двухэтажном многоквартирном доме в Татарстане. Травмы получили четыре человека. Как рассказали в МЧС, инцидент случился утром в одном из поселков региона.

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