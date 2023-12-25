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Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –3 градусов в Москве 25 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Облачно, осадки в виде небольшого снега, гололедица и до –3 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 25 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –3…–1 градус. Ночью ожидается до –4.

В Московской области прогнозируют –6…–1 градус.

Ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c, ночью возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 725–731 мм рт. ст.

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Ранее, 23 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что атмосферное давление в Москве понизилось до экстремальных значений, оно опустилось до 723 мм ртутного столба. По его словам, пониженные показатели атмосферного давления будут держаться в течение всей предновогодней недели в столице — в среднем отклонение от нормы составит 15–20 мм ртутного столба, спрогнозировал он.

Кроме того, Вильфанд заявил, что в столице на следующей неделе ожидается «очень мягкая зима», температура воздуха составит –5 градусов с осадками в виде снега и мокрого снега.

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