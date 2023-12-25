Лауреат Нобелевской премии назвал конфискацию активов РФ катаклизмом

Действия США по конфискации российских активов для последующей передачи их в качестве финансовой помощи Украине можно сопоставить с катаклизмом. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщил лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер.

«Если Америка поступает так с Россией сегодня, <...> она может поступить так с кем угодно завтра. Это разрушит ореол безопасности, которым окружен доллар, и станет первой стадией дедолларизации», — указал он в беседе с итальянским изданием La Repubblica.

Как отметил Шиллер, помимо РФ активными сторонниками процесса замещения доллара США в межнациональных расчетах также является Китай и многие другие развивающиеся страны.

22 декабря депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил запустить в России процедуру по принятию превентивных мер на решение США о конфискации российских активов, чтобы РФ со своей стороны могла также конфисковать активы Соединенных Штатов, находящиеся в России. Он отметил, что администрация американского президента Джо Байдена и «ее прихвостни» должны помнить, что на каждое их преступное решение последуют соизмеримый ответ и наказание.

Ранее, 20 декабря, газета Financial Times сообщила о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. По данным газеты, с подобным предложением американские чиновники недавно обратились к странам «большой семерки» (G7). Авторы предложения назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным.

Тогда же генпрокуратура ФРГ подтвердила подачу ходатайства в суд о конфискации российских активов на сумму более €720 млн. В ведомстве заявили о намерении изъять средства у «российского финансового института», которые находятся на счете в банке во Франкфурте-на-Майне.

На следующий день министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации замороженных в Европе российских активов РФ примет зеркальные меры. Депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов добавил, что Россия может предпринять абсолютно разные симметричные ответы, вплоть до отчуждения какой-то государственной собственности недружественных стран, если она находится в РФ.

В начале ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.