Севморпуть защитит новый авиакорпус

В составе Северного флота был сформирован и уже приступил к выполнению задач смешанный авиакорпус, сообщили источники «Известий» в российском военном ведомстве. Собеседники издания рассказали, что он был создан на базе 45-й армии ВВС и ПВО. Главная задача корпуса — оборона Севморпути от наземных, воздушных, надводных и подводных сил противника.

По словам источников, в состав смешанного авиакорпуса Северного флота вошли два истребительных корабельных авиационных полка — 279-й и 100-й.

Кроме того, туда включили смешанный авиационный полк, который оснащен транспортными самолетами Ан-12 и Ан-26, а также противолодочными Ил-38Н.

Авиакорпус также пополнил вертолетный полк, на вооружении которого есть поисково-спасательные и противолодочные Ка-27, транспортно-ударные Ка-29 и Ми-8АМТШ/МТВ-5. В состав корпуса включены зенитно-ракетные и радиотехнические полки.

Самолеты и вертолеты корпуса уже заступили на дежурство на арктических военных базах. Например, истребители Су-33 и МиГ-29КР выполняют задачи по прикрытию Севморпути на аэродроме Рогачево на Новой Земле.

Новый авиакорпус будет играть важнейшую роль в арктических широтах, рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов. Он напомнил, что США и ряд других стран сейчас оспаривают наше право на Севморпуть.

«Если мы сегодня не укрепим арктическое направление, завтра там будут плавать американцы. Но это наши воды и мы их должны охранять», — считает Маликов.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Ледяной прием: Севморпуть прикрыл смешанный авиакорпус