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Российские врачи разработали новую методику лечения пучеглазия

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Медики Сеченовского университета создали собственную методику проведения операций для лечения особо сложных случаев пучеглазия. Она применяется, когда глазное яблоко выступает более чем на 4 мм. Для устранения такой патологии недостаточно обычного хирургического вмешательства с внешней стороны глаза. Нужна операция с его внутренней стороны. Медики научились делать ее через носовую полость.

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Разработку представили ученые Сеченовского университета

«Если у пациента небольшой экзофтальм (пучеглазие), то есть глазное яблоко выступает на 3–4 мм от нормы, то достаточно выполнить наружную костную декомпрессию, что успешно делают офтальмологи. А вот если экзофтальм больше 4 мм, если офтальмологическая операция по его коррекции не принесла выраженного эффекта или если у пациента уже есть оптическая нейропатия — сдавление зрительного нерва и нарушение зрения, то стартовать надо с нашей ЛОР-операции по удалению внутренней стенки глазницы и как можно быстрее», — сказал профессор кафедры болезней уха, горла и носа Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Петр Кочетков.

При экзофтальме происходит смещение глазного яблока вперед или в сторону. Чаще всего причиной болезни становятся эндокринные нарушения. Пучеглазие приводит к неполному смыканию век, от этого больной испытывает резь, ощущение песка в глазах, из-за чего начинается заметное падение остроты зрения. К тому же заболевание часто становится причиной неприятного косметического дефекта.

Предложенная московскими врачами операция может проводиться на одном или двух глазах. Длится около одного часа. Благодаря методике уже спасено более 500 глаз.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Очная норма: в России разработали новый метод лечения пучеглазия

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