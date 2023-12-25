Два человека погибли в результате обрушения гаража в Иваново
Два человека погибли в результате обрушения гаража в Иваново. Об этом 24 декабря сообщил источник «Известий».
Отмечается, что инцидент произошел на улице Ермака. В настоящий момент спасатели ведут разбор завалов. Также на месте работает следственно-оперативная группа полиции.
«Прокуратура Октябрьского района города Иваново контролирует установление обстоятельств и причин обрушения гаража в гаражном кооперативе на улице Ермака. Сообщение о происшествии поступило сегодня в 20:49», — сообщила прокуратура Ивановской области в своем Telegram-канале.
На место с целью координации работы аварийных служб и правоохранительных органов выехала прокурор Октябрьского района города Иваново Маргарита Шугаева.
Ранее, 23 декабря, в Забайкальском крае загорелся гаражный бокс. Изначально площадь пожара составляла 600 кв. м. Позже в МЧС сообщили, что пожар достиг 700 кв. м.
На месте был развернут штаб пожаротушения. Стало известно, что в результате пожара сгорели 30 автомобилей, автостоянка и нежилой двухквартирный дом на общей площади 700 кв. м. К настоящему моменту возгорание полностью потушено.