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Полянский заявил о трактовке Израилем резолюции СБ ООН в свою пользу

Полянский: Израиль трактует резолюцию СБ ООН в свою пользу
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский 24 декабря заявил, что руководство Израиля трактует принятую Советом Безопасности (СБ) ООН резолюцию с призывом «создать условия» для длительного прекращения огня в секторе Газа как разрешение на продолжение активных боевых действий в палестинском анклаве. Таким образом он прокомментировал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о расширении операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

«Происходит ровно то, о чем мы предупреждали в процессе голосования по гуманитарной резолюции по Газе. Израиль трактует ее так, что «создание условий» для длительного прекращения огня подразумевает продолжение зачистки сектора», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Как отметил Полянский, он не понимает, почему палестинцы и представители арабских стран просили не накладывать вето на эту «нездоровую» резолюцию.

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Ранее в этот день Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. По его словам, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

22 декабря Совбез ООН принял проект гуманитарной резолюций по Газе, подготовленный арабскими странами. Он направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в анклав.

Палестинское движение ХАМАС назвало принятую СБ ООН резолюцию в отношении сектора Газа недостаточной и не отвечающей нынешней ситуации в анклаве.

В свою очередь постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя сказал, что Россия отказалась от ветирования резолюции СБ ООН по ближневосточному конфликту только из-за солидарности с арабскими странами. По его словам, США занимаются продвижением узкокорыстных интересов на Ближнем Востоке и пренебрегают страданиями палестинцев.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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