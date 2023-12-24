Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прозвучали в Одессе. Об этом 24 декабря сообщило украинское издание «Общественное».
Отмечается, что с 22:26 мск в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
В Минобороны РФ пока не комментировали информацию о взрывах.
Ранее в этот день в городе Кропивницком Кировоградской области на Украине прогремели взрывы.
Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.