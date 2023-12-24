В Санкт-Петербурге пожарные МЧС локализовали возгорание в ангаре
В Невском районе Санкт-Петербурга локализовано возгорание в ангаре. Об этом 24 декабря сообщает МЧС России в Telegram-канале.
«В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 450 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.
Там же опубликованы кадры, на которых пожарные еще продолжают тушить строение.
О пожаре в ангаре на улица Складская, дом 4/7, сообщалось ранее в этот день. Возгорание ликвидируют шесть единиц техники МЧС и 27 пожарных.
О пострадавших при пожаре пока не сообщается.