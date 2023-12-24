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МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах РФ из-за заявления РАФС

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России и выразил ему протест из-за итогового заявления участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС), которая прошла 20 декабря в Марракеше. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщили в пресс-службе иранского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в министерстве, в заявлении форума упоминался вопрос о принадлежности трех островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

На сессии подчеркнули «поддержку всех мирных усилий, включая инициативы и усилия по достижению мирного решения вопроса об островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в соответствии с принципами международного права и Уставом ООН».

«Представитель МИДа подтвердил постоянный суверенитет Ирана над тремя островами в Персидском заливе и подчеркнул, что правительство Ирана отвергает любые претензии какой-либо стороны в этом отношении как неприемлемые», — отмечается в публикации ведомства.

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20 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Марокко, чтобы принять участие в заседании РАФС. Предыдущее заседание форума проходило в Москве в апреле 2019 года. Как отмечал глава МИД РФ в октябре, форум является «важным механизмом взаимодействия» России и арабских стран.

Ранее, 12 июля, МИД Ирана вызвал посла России Алексея Дедова и выразил ему протест из-за заявления Москвы, сделанного по окончании саммита со странами — членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В министерстве призвали к корректировке позиции РФ по поводу трех островов в Персидском заливе. Представители ведомства подчеркнули важность «соблюдения территориальной целостности страны», добавляет «Газета.Ru».

Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб имеют стратегическое значение, так как располагаются перед Ормузским проливом, соединяющим Персидский залив с Индийским океаном. Острова находятся под контролем Тегерана с 1971 года.

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