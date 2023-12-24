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В Германии группу туристов приняли за нелегальных мигрантов

The Guardian: в Германии группу туристов приняли за нелегальных мигрантов
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Фото: соцсети/RihamKousa
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Участников туристического клуба из Германии приняли за нелегальных мигрантов и попытались задержать. Об этом 24 декабря сообщает The Guardian.

Издание сообщает, что в начале ноября группа из 55 человек во второй раз отправилась на вершины Саксонской Швейцарии. У них была запланирована четырехдневная поездка, в которой они планировали исследовать скальные образования. Большинство из туристов говорили между собой на арабском языке. Один из туристов Айхам Тахан предположил, что жители одной из деревень приняли их за нелегальных мигрантов, потому что в этом районе сирийские беженцы часто переходят границу между Германией и Чехией, и вызвали полицию.

Когда туристы планировали вернуться в гостиницу, их остановила полиция. Однако во время беседы выяснилось, что туристы находятся в горах легально, и полицейские их отпустили.

«Это было немного странно. Странно, что люди вызвали из-за нас полицию, когда мы занимались самым немецким видом отдыха, который только можно представить, а именно горным восхождением», — отметил Тахан.

Он рассказал, что многие участники группы назвали произошедшее расизмом, другие отметили, что это типичное немецкое поведение, когда люди увидели большую группу, им не понравился язык, на котором говорят, поэтому они вызвали полицию.

В публикации отмечается, что группа волонтеров, многие из которых приехали из Сирии, организовала туристический клуб еще в 2016 году. Они хотели помочь эмигрировавшим в Германию людям найти друзей и лучше узнать новую страну.

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Ранее, 1 октября, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил немецкому изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), что на внешних границах Европейского союза (ЕС) стоит ввести дополнительный контроль, так как в Германию в настоящее время устремляется слишком большой поток беженцев. Он отметил, что в случае получения отказа в предоставлении убежища мигранты обязаны выехать с территории государства.

18 сентября хорватские СМИ сообщили, что Германия забирает украинских беженцев у Польши, так как нуждается в притоке рабочей силы. Журналисты упомянули, что немецкое государство уже проводило подобную политику в прошлом, занимая рабочие места гражданами из бедных стран Африки, Ближнего Востока и Азии.

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