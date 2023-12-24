«Известия» показали почти полностью уничтоженный снарядом ВСУ дом в Донецке

Один из домов в Донецке почти полностью разрушен после попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Известия» 24 декабря показали кадры с места обстрела.

На записи видно, что от дома осталась только небольшая часть фундамента после прямого попадания кассетного снаряда ВСУ. Местные жители разбирают завалы.

«Пол-улицы нет — что рассказывать, крыш нет, домов нет. Людям жить негде. Я не знаю, как тут выжили девушка и двое детей, просто целы остались на этом диване. У девочки перелом, раздроблена рука. Так, слава богу, живы», — рассказал один из местных жителей.

У некоторых домов уцелели только стены, у других были повреждены крыши или выбиты стекла. Однако, несмотря на серьезные разрушения, при ударе ВСУ никто не погиб. При этом пострадало несколько человек, в том числе дети. Одна из пострадавших получила тяжелое ранение руки.

«Пострадавшие есть, вчера лично отвозил одну женщину, тяжелое ранение руки в локтевом суставе — то, что знаю. Это соседка, из-под завалов достали ребята, я успел быстро подъехать, погрузили, увезли», — рассказал еще один мужчина из Донецка.

Ранее в этот день глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что после обстрела города повреждение получило здание школы № 85 на улице Кирова.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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