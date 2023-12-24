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Ангар загорелся в Невском районе Петербурга на площади 300 кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 300 кв. м. Об этом 24 декабря сообщает Telegram-канал городского ГУ МЧС России.

«24 декабря в 18:42 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, улица Складская, дом 4/7. В ангаре размером 40х40 происходит горение на площади 300 кв. м», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Возгорание ликвидируют шесть единиц техники МЧС и 27 пожарных. О пострадавших при пожаре пока не сообщается.

По словам очевидцев, возгорание произошло в верхней части ангара. Пожар заметил охранник во время обхода.

Ранее в этот день в Белгороде произошел пожар на территории ресторана «Чайхона» на улице Донецкой, 93. Площадь возгорания составила 20 кв. м, из здания были эвакуированы 40 человек. Пострадавших и погибших не было.

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