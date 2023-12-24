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Министр обороны Украины заявил о конкуренции за боеприпасы

Умеров: Украине приходится конкурировать с другими странами за боеприпасы
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Фото: Global Look Press/Aimee Dilger
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Украина конкурирует с другими государствами за право получить боеприпасы западных производителей. Об этом министр обороны страны Рустем Умеров рассказал в интервью телеканалу «Общественное», опубликованном в воскресенье, 24 декабря.

«Но в мире бывают и другие конфликты, забирающие ресурсы западных производств. Мы начинаем конкурировать за то, чтобы купить боеприпасы», — поделился он.

По словам Умерова, власти Украины разработали стратегию оборонного производства и запустили программы по оборонно-промышленному комплексу, чтобы уменьшить риск поставок боеприпасов, ракет и другого оружия.

«Понимая это, разработали план, посмотрели на внутренние возможности, на то, где мы еще можем купить, и общаемся с партнерами. Но всё должно считаться не от нашей возможности, а от того, что будет делать соперник», — сказал глава минобороны.

Кроме того, министр признается, что вопрос финансовой поддержки со стороны стран Запада будет стоять постоянно, пока государство само «не запустит свою экономику».

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Ранее, 20 декабря, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов в зоне спецоперации. Бывший президент страны Петр Порошенко обратил внимание, что возник дефицит такого оружия, при этом на специальных складах их «десятки тысяч». Порошенко назвал сложившуюся ситуацию преступлением, «за которое нужно наказывать».

24 октября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Киев, как и весь мир, испытывает дефицит боеприпасов. По его словам, это свидетельствует о том, что страна должна организовать производство оружия на своей территории.

9 октября бывший сотрудник ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится потерять военную поддержку западных стран из-за начавшегося военного конфликта в Израиле. По его мнению, западные союзники переключат свое внимание с Украины на Израиль. Кроме того, он отметил, что в иностранных СМИ уже начали уделять меньше внимания Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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