Из жизни ушел писатель-фантаст Николай Ютанов

В Санкт-Петербурге 23 декабря скончался издатель и футуролог Николай Ютанов. Это стало известно из сообщения, оставленного его другом Александром Кривцовым на странице писателя-фантаста во «ВКонтакте».

«Очень печальная весть. Сегодня ночью скончался мой друг, создатель издательства Terra Fantastica, Конгресса фантастов России и многих других проектов Николай Ютанов», — сообщил Кривцов.

Ютанов был учеником Бориса Стругацкого, также он автор книг «Оборотень» и «Путь обмана». Его издательство занималось публикацией известнейших авторов-фантастов, включая Роберта Хайнлайна, Джона Рональда Руэла Толкина, братьев Стругацких и многих других.

Помимо этого, издатель проводил множество мероприятий и конференций, посвященных фантастической литературе.