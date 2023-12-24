Вооруженные силы РФ выстроили сильнейшую линию обороны, которую прорвать было практически невозможно. Об этом заявил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью украинскому военному блогеру Роману Бебеху.

«Нет, нет, это невозможно. Мы бы дальше никак не прошли. Я был в окопах <...> у них оборона была отлично подготовлена. По сравнению с нашим наступлением она была просто шикарная. Мы бы ее никак не прорвали. Это невозможно», — утверждает военнослужащий.

Главной претензией к украинским властям, по словам военнослужащего, стало отсутствие окопов со стороны Украины. Он задается вопросом, почему украинцы не могут уйти в оборону. Военный рассказывает о забетонированных окопах российских солдат, инженерных сооружениях и регулярных проверках их качества со стороны надзорных инстанций. Такое внимательное отношение к обороне, по мнению боевика, стало решающим фактором.

«Всё, что я видел у них, отлично. Слушал прослушки: к ним приезжают проверки, изучают, как откопан блиндаж, если плохо, то штраф», — рассказывает он.

Также в интервью боевик указал на провал контрнаступления по причине некомпетентности украинских военных генералов. Он рассказал, что вся суть операции была лишь «показать миру, что мы сейчас сделаем контрнаступление», но это было не оно.

Военный рассказал, что в первые же дни наступления многие украинцы не захотели идти на фронт, потому что в штурмовые группы попали повара, снайперы, артиллеристы и аэроразведчики. Это показало настоящее отношение Киева к военным на фронте.

Гость интервью добавил, что европейского оружия и техники было много, но оно очень быстро было утрачено в силу большого количества заминированных территорий. Из-за неорганизованной связи между бригадами многие попадали на минные поля и даже стреляли друг в друга.

В завершение он выделил, что российских военных было в несколько раз больше и «даже по военным законам победить было невозможно».

До этого, 22 декабря, бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала заявил, что дополнительные укрепления ВСУ не смогут остановить Российскую армию.

Ранее в этот день премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что всё оружие мира не поможет Украине победить Россию в военном отношении. Политик добавил, что не верит в военное решение ситуации вокруг конфликта.

21 декабря газета Neue Zürcher Zeitung написала, что ВСУ пересматривают военную стратегию на 2024 год на фоне неудачного контрнаступления и недостатка вооружения. Отмечается, что следующий год будет посвящен обороне и сбору новых сил. Новую стратегию журналисты назвали «держись и стой».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.