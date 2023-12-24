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Набиуллина в интервью признала, что ЦБ опоздал с повышением ключевой ставки

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Банку России следовало гораздо раньше начать повышение ключевой ставки. Об этом 24 декабря заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше», — сказала она в интервью РБК.

По ее словам, начать повышение можно было весной 2023 года, в то время как ужесточение кредитно-денежной политики началось в июле.

Набиуллина отметила, что пока не может сказать, когда начнется смягчение политики ЦБ. По ее словам, для этого необходимы два-три месяца устойчивого снижения инфляции.

«Нам действительно надо убедиться, что инфляция устойчиво снижается, что это не разовые факторы, которые могут повлиять на темп роста цен в конкретном месяце. И поэтому мы анализируем широкий круг показателей. Не только общий индекс роста цен, но прежде всего те показатели, которые характеризуют устойчивость инфляции», — сказала глава Банка России.

Ставка о двух концах: банки подняли доходность вкладов вслед за ключевой
При этом основной показатель ЦБ в 16% существенно замедлит экономику в следующем году, опасаются эксперты

Ранее, 22 декабря, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Центробанк России может начать снижать ключевую ставку после I квартала 2024 года. Он также пояснил, что при нынешней ключевой ставке ипотека в России пока существует за счет государственных дотаций, а темпы роста кредитного портфеля в следующем году будут значительно ниже.

21 декабря в банке ВТБ рассказали «Известиям», что россияне стали чаще интересоваться рублевыми сбережениями. Так, за первую половину текущего месяца банк увеличил портфель рублевых сбережений розничных клиентов на 240 млрд рублей — на четверть выше результата за начало ноября. При этом в финансовой организации сообщили, что новым трендом в декабре стал повышенный спрос на накопительные счета.

До этого, 15 декабря, сообщалось, что российские банки подняли ставки по вкладам после решения Банка России повысить ключевую ставку до 16% годовых. До этого, 27 октября, регулятор увеличил ставку до 15%. С 15 сентября показатель был на уровне 13% годовых, с 15 августа до середины сентября — 12%, с 21 июля до середины августа — 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября 2022 года.

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